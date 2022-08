SPORTITALIA - Raspadori è virtualmente un nuovo attaccante del Napoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Raspadori è virtualmente del Napoli, ultimi passaggi formali con il Sassuolo Forse termina la telenovelas estiva riguardante il mercato del Napoli e precisamente l'acquisto di Raspadori dopo la partenza di Mertens, che ha lasciato un vuoto nell'organico del club azzurro ed -affettivamente - nel cuore dei napoletani. Alfredo Pedullà, sul suo sito personale riporta: Giacomo Raspadori è virtualmente un nuovo attaccante del Napoli. Dobbiamo ancora aspettare per precauzione quanto accadrò nelle prossime ore, probabilmente domani mattina. Ma la scelta ormai è stata fatta, soprattuto il pressing dell’attaccante ha fatto breccia sul Sassuolo che sa di non poterlo più trattenere. È possibile che il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 8 agosto 2022)del, ultimi passaggi formali con il Sassuolo Forse termina la telenovelas estiva riguardante il mercato dele precisamente l'acquisto didopo la partenza di Mertens, che ha lasciato un vuoto nell'organico del club azzurro ed -affettivamente - nel cuore dei napoletani. Alfredo Pedullà, sul suo sito personale riporta: Giacomoundel. Dobbiamo ancora aspettare per precauzione quanto accadrò nelle prossime ore, probabilmente domani mattina. Ma la scelta ormai è stata fatta, soprattuto il pressing dell’ha fatto breccia sul Sassuolo che sa di non poterlo più trattenere. È possibile che il ...

