Sottomarini nel mirino: perché le esercitazioni cinesi peroccupano gli Usa (Di lunedì 8 agosto 2022) Proseguono le esercitazioni militari cinesi al largo delle acque che lambiscono le coste di Taiwan. Le manovre di Pechino, la risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taipei, avrebbero dovuto estignuersi all’alba di oggi, lunedì 8 agosto. E invece, non solo vanno avanti, ma mantengono pure caratteristiche che preoccupano il governo taiwanese, Stati Uniti e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 8 agosto 2022) Proseguono lemilitarial largo delle acque che lambiscono le coste di Taiwan. Le manovre di Pechino, la risposta alla visita di Nancy Pelosi a Taipei, avrebbero dovuto estignuersi all’alba di oggi, lunedì 8 agosto. E invece, non solo vanno avanti, ma mantengono pure caratteristiche che preoccupano il governo taiwanese, Stati Uniti e InsideOver.

walden_pierre : @DantiNicola In effetti anche questi cinesi con tutte ste portaerei e sottomarini nel golfo del Messico… - sunsetodown : RT @giovamartinelli: 'Attack Submarines Could Save Taiwan' Nel senso che, a loro volta, i sottomarini Americani potrebbero impedire a quell… - giovamartinelli : 'Attack Submarines Could Save Taiwan' Nel senso che, a loro volta, i sottomarini Americani potrebbero impedire a qu… - VirtualRaven : @analiticamente1 @marangelo2005 @Miky77Coni @AAraminta forse intendeva dire che la testata viene caricata nel momen… - My_Salute : Due portaerei navali della Marina dell'EPL 'Shandong' e 'Liaoning' si schiereranno in posizioni tattiche una a nord… -