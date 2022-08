Sondaggio Mentana, la sinistra di Letta affonda: segnali disastrosi. E il centrodestra ride (Di lunedì 8 agosto 2022) Il consueto Sondaggio del lunedì di Enrico Mentana oggi, 8 agosto, non arriva nel Tg La7 ma durante 'La corsa al voto' condotto da Claudio Celata. La rilevazione Swg sull'orientamento di voto degli italiani attraversa una settimana bollente, quella che ha visto lo strappo di Carlo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 8 agosto 2022) Il consuetodel lunedì di Enricooggi, 8 agosto, non arriva nel Tg La7 ma durante 'La corsa al voto' condotto da Claudio Celata. La rilevazione Swg sull'orientamento di voto degli italiani attraversa una settimana bollente, quella che ha visto lo strappo di Carlo ...

