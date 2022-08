Sola, senza figli e quello che è successo si è saputo. Ilary Blasi, l’ultima arriva dalle vacanze (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilary Blasi, prime parole su Francesco Totti. È tempo di vacanza per molti e anche per la conduttrice e l’ex giocatore è periodo di relax. Solo che, per la prima volta da 17 anni, sono vacanze da separati. La fine della loro storia d’amore è ormai di dominio pubblico. Anzi, ogni giorno escono indiscrezioni sulle loro nuove vite. Intanto sappiamo che Ilary ha trascorso alcuni giorni a Sabaudia mentre adesso pare abbia scelto la montagna. Ha lasciato la villa all’ex marito Francesco Totti e ha scelto le Dolomiti. Come riporta Il Messaggero la conduttrice ha lasciato i figli al papà. Intanto l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un’utente con tanto di foto: “Ilary sul lago di Braies. Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi le cose a casa e che i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022), prime parole su Francesco Totti. È tempo di vacanza per molti e anche per la conduttrice e l’ex giocatore è periodo di relax. Solo che, per la prima volta da 17 anni, sonoda separati. La fine della loro storia d’amore è ormai di dominio pubblico. Anzi, ogni giorno escono indiscrezioni sulle loro nuove vite. Intanto sappiamo cheha trascorso alcuni giorni a Sabaudia mentre adesso pare abbia scelto la montagna. Ha lasciato la villa all’ex marito Francesco Totti e ha scelto le Dolomiti. Come riporta Il Messaggero la conduttrice ha lasciato ial papà. Intanto l’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da un’utente con tanto di foto: “sul lago di Braies. Parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi le cose a casa e che i ...

ricpuglisi : Ci sono k tweet di enne esponenti del PD che meritano una sola risposta: 'Adesso riscrivilo senza piangere' [cari… - hereisgiulia : Agosto è un mese che odio perché dopo tutta la fatica dell'anno trascorso, mi ricorda che fondamentalmente ho 26 an… - Lorena72305677 : @Colombo9luglio @Io_e_basta__ Condivido il suo pensiero..se non lo hanno ancora fatto...escludo..basta vedere a qua… - BARBARABARISEL2 : @antonella1997sc Jessica ha iniziato da sola era senza agenzia ha creato contenuti nuovi da sola ,le dirette varie,… - NapoliFan4 : @DiegoDeLucaTwit @qui_finanza 9K hanno gia confermato l’abbonamento e non mi sembra male viste le premesse. Non per… -