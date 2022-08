Slittino | Winterberg ospiterà le finali della Coppa del Mondo 2022 23

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sarà(Germania) ad ospitare ledeldisu pista artificiale/2023, in programma nel weekend del 24-26 febbraio 2023. “Lo spostamento dalla consueta sede di St. Moritz – spiega la FISI –, è dovuta alla cancellazioneprima tappa del massimo circuito, che si sarebbe dovuta svolgere ad Innsbruck (Aut) nel weekend del 25-27 novembre, a causaconcomitanza con l’aperturaFIFA World Cup in Qatar, che prenderà il via il 21 novembre, e che avrebbe portato alla mancanzacopertura live di alcune gare”. IL CALENDARIODEL/2023 INNSBRUCK (AUT), 2-4 ...

sportface2016 : #Slittino #Winterberg ospiterà le finali della #CoppadelMondo 2022/23 -

FISI

...Val di Fiemme 7 " Biathlon Coppa del Mondo Oberhof 7 " Snowboardcross Coppa del Mondo maschile e femminile Krasnoyarsk 7 "Coppa del Mondo Sigulda 7 " Skeleton Coppa del Mondo7 " ...... in continua concorrenza con quello dell'Ovest, non poteva più sopportarne il dominio nel bob e nello, frutto dell'utilizzo di due piste: una naturale ae una super moderna a K&... Winterberg ospiterà le finali 2022/23 di Cdm di slittino su pista artificiale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...Tramite un comunicato ufficiale, la FIL ha annunciato che la nuova stagione dello slittino scatterà il 2 dicembre 2022, non più il 25 novembre come in un ...