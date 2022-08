SKY: “Offerta ufficiale per Ambrosino: ecco chi lo vuole” (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Ambrosino-NAPOLI. Perviene una Offerta ufficiale al Napoli per Giuseppe Ambrosino. Così come ha anticipato Sky Sport, la promessa azzurra che la passata stagione si è messa in mostra con la Primavera è stata richiesta ufficialmente dall’Utrecht. Secondo i rumors, gli olandesi avrebbero presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto ma al momento non è ancora arrivata una risposta dal club azzurro. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Perviene unaal Napoli per Giuseppe. Così come ha anticipato Sky Sport, la promessa azzurra che la passata stagione si è messa in mostra con la Primavera è stata richiesta ufficialmente dall’Utrecht. Secondo i rumors, gli olandesi avrebbero presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto ma al momento non è ancora arrivata una risposta dal club azzurro. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

