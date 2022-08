Sky – Napoli: 35 milioni per Raspadori, al Sassuolo non bastano, la situazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Napoli vuole Giacomo Raspadori ed è disposto ad offrire 35 milioni di euro per il suo cartellino, ma il Sassuolo chiede sempre 38 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Sky Sport durante lo speciale calciomercato non si è ancora chiusa la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. “I bonus, come la percentuale sulla futura rivendita, avranno un ruolo fondamentale per la cessione di Raspadori“. Il Sassuolo deve tenere conto che il giocatore ha ancora due anni di contratto e quindi “questo è l’ultimo anno in cui può essere ceduto ad un pezzo alto. Inoltre c’è la volontà del giocatore che è importante, dato che ha fatto sapere al suo allenatore di voler andare via. Il Napoli per ora non ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilvuole Giacomoed è disposto ad offrire 35di euro per il suo cartellino, ma ilchiede sempre 38di euro. Secondo quanto riferisce Sky Sport durante lo speciale calciomercato non si è ancora chiusa la trattativa traper Giacomo. “I bonus, come la percentuale sulla futura rivendita, avranno un ruolo fondamentale per la cessione di“. Ildeve tenere conto che il giocatore ha ancora due anni di contratto e quindi “questo è l’ultimo anno in cui può essere ceduto ad un pezzo alto. Inoltre c’è la volontà del giocatore che è importante, dato che ha fatto sapere al suo allenatore di voler andare via. Ilper ora non ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - napolipiucom : Sky - Napoli: 35 milioni per Raspadori, al Sassuolo non bastano, la situazione #calciomercatonapoli #napoli… - lazio_magazine : SKY - Fiorentina, pronta l'offerta per Lo Celso: in Italia piace anche a Lazio e Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Fiorentina, pronta l'offerta per Lo Celso: in Italia piace anche a Lazio e Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Fiorentina, pronta l'offerta per Lo Celso: in Italia piace anche a Lazio e Napoli -