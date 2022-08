“Sintomi dopo aver fatto il bagno”. Mistero nelle due località di mare in Italia, tanti casi (Di lunedì 8 agosto 2022) Vacanze con il virus, l’annuncio su TikTok. Questa volta non si tratterebbe di Covid. Le testimonianze della diffusione del virus arrivano da alcuni ragazzi che hanno pensato di diffondere la notizia attraverso numerosi video sulla piattaforma social sempre più in uso. Ecco su quale virus cade il sospetto. Annuncio virus a Gallipoli. Non si tratterebbe di Covid ma di Escherichia Coli, batterio di comune riscontro nell’intestino umano, ma anche in quello di diversi animali a sangue caldo che porterebbe alcuni Sintomi specifici denunciati da molti ragazzi in vacanza. Non solo tosse, ma anche febbre alta e mal di gola senza dimenticare gli occhi rossi. Tutto questo dopo aver fatto il bagno a mare. Annuncio virus a Gallipoli. L’allarme dopo i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Vacanze con il virus, l’annuncio su TikTok. Questa volta non si tratterebbe di Covid. Le testimonianze della diffusione del virus arrivano da alcuni ragazzi che hanno pensato di diffondere la notizia attrso numerosi video sulla piattaforma social sempre più in uso. Ecco su quale virus cade il sospetto. Annuncio virus a Gallipoli. Non si tratterebbe di Covid ma di Escherichia Coli, batterio di comune riscontro nell’intestino umano, ma anche in quello di diversi animali a sangue caldo che porterebbe alcunispecifici denunciati da molti ragazzi in vacanza. Non solo tosse, ma anche febbre alta e mal di gola senza dimenticare gli occhi rossi. Tutto questoil. Annuncio virus a Gallipoli. L’allarmei ...

