“Si stanno menando”. Choc al concerto, scoppia la rissa. Il cantante ferma tutto: “Oh, basta” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rapper Tedua placa una rissa al concerto. È diventato virale in queste ore un video su TikTok, la nota piattaforma social molto usata dai giovani. Le riprese sono state realizzate durante un concerto di Tedua, trapper che fino a poco tempo fa era coinquilino di Rkomi. Ebbene ad un certo punto scoppia una rissa e il cantante decide di intervenire in prima persona. Recentemente sono stati numerosi i video che hanno ripreso situazioni particolari avvenute durante un concerto. Come quando mentre Ultimo cantava una coppia danzava, lei in carrozzina e lui che le faceva fare piroette. Ma ci sono stati anche momenti poco piacevoli, ne sanno qualcosa Elettra Lamborghini e Myss Keta che hanno smesso di cantare perché vittime di insulti e frasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rapper Tedua placa unaal. È diventato virale in queste ore un video su TikTok, la nota piattaforma social molto usata dai giovani. Le riprese sono state realizzate durante undi Tedua, trapper che fino a poco tempo fa era coinquilino di Rkomi. Ebbene ad un certo puntounae ildecide di intervenire in prima persona. Recentemente sono stati numerosi i video che hanno ripreso situazioni particolari avvenute durante un. Come quando mentre Ultimo cantava una coppia danzava, lei in carrozzina e lui che le faceva fare piroette. Ma ci sono stati anche momenti poco piacevoli, ne sanno qualcosa Elettra Lamborghini e Myss Keta che hanno smesso di cantare perché vittime di insulti e frasi ...

AndreaCastei : @MilanNewsit Si stanno menando - leonardo1ao : @valy_s @CarloCalenda @EnricoLetta Gli ideali della poltrona finché i loro elettori capiranno che li stanno menando per il naso - 7Mav : @CucchiRiccardo Tanto alla fine voterai piddì come tutti quelli che la stanno menando con questa fintissima indecisione - g_esentato : @ORazionali @chiccotesta Ce la stanno menando tutti con ste' benedette #rinnovabili che, se tutto va bene, fra 20 a… - Frances54325203 : Comunque l'arbitro ha rotto i coglioni,stanno menando come dei macellai -

22 maggio 1921 - L'eccidio fascista di Santa Giustina Sabato 21 , i fascisti scorrazzano per Rimini "menando botte da orbi a chiunque volente o nolente ... Da Rimini arriva una colonna di squadristi bolognesi che stanno rientrando nella loro città dopo le ... Speziamania: effetto Var al Picco. Commenta per primo L'effetto Serra si abbatte sul Picco nella stanza del Var. Che poi questo effetto Serra ce lo stanno menando da mesi. Lo ribadiamo, l'unico errore nella gara persa dal Milan contro lo Spezia fu nel fischiare il fallo a favore ai rossoneri quando invece fu di Rebic su Bastoni come evidenziarono ... Today.it Sabato 21 , i fascisti scorrazzano per Rimini "botte da orbi a chiunque volente o nolente ... Da Rimini arriva una colonna di squadristi bolognesi cherientrando nella loro città dopo le ...Commenta per primo L'effetto Serra si abbatte sul Picco nella stanza del Var. Che poi questo effetto Serra ce loda mesi. Lo ribadiamo, l'unico errore nella gara persa dal Milan contro lo Spezia fu nel fischiare il fallo a favore ai rossoneri quando invece fu di Rebic su Bastoni come evidenziarono ... "Buttafuori, piano! E' minorenne". Il rapper Tedua placa una rissa al concerto