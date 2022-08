Servizio civile digitale a Napoli: cercansi giovani dai 18 anni in su. Assegno mensile di 444,30 euro per un anno (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ aperta la selezione di 15 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni da impiegare nel Comune di Napoli per 12 mesi con un Assegno mensile di 444,30 euro, attraverso due progetti: cittadini digitali per 4 volontari e digital assist per 11 volontari. I volontari selezionati avranno come obiettivo assistere adulti in condizioni di difficoltà ad orientarsi e connettersi in modo sicuro e fisiologico verso una realtà sempre più digitale. In particolare coadiuveranno le professionalità del comune ad attivare e gestire piattaforme che possano attuare attività in formato digitale. “Aderendo a questo bando l’Amministrazione ha inteso dare un’opportunità ai ragazzi e alle ragazze della nostra città e allo stesso tempo contribuire a superare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) E’ aperta la selezione di 15 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28da impiegare nel Comune diper 12 mesi con undi 444,30, attraverso due progetti: cittadini digitali per 4 volontari e digital assist per 11 volontari. I volontari selezionati avrcome obiettivo assistere adulti in condizioni di difficoltà ad orientarsi e connettersi in modo sicuro e fisiologico verso una realtà sempre più. In particolare coadiuverle professionalità del comune ad attivare e gestire piattaforme che possano attuare attività in formato. “Aderendo a questo bando l’Amministrazione ha inteso dare un’opportunità ai ragazzi e alle ragazze della nostra città e allo stesso tempo contribuire a superare ...

