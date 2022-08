Serena Autieri come non l'avete mai vista: spunta una FOTO del passato (Di lunedì 8 agosto 2022) Serena Autieri è una delle attrici più talentuose e versatili del panorama cinematografico italiano. Ma vi ricordate dei suoi esordi, quando era la bella Sara De Vito di Un posto al Sole? ecco quanto è cambiata l'attrice da allora fino a oggi. Serena Autieri è considerata un'artista a 360 gradi. È un'ottima interprete, ma anche una bravissima cantante, dotata di una voce straordinaria. E fu proprio grazie alla sua splendida voce che è riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo, quando era ancora una sconosciuta. La donna, infatti, riuscì a entrare nel cast di Un posto al Sole nei panni di Sara De Vito. Correva l'anno 1998, quando una giovanissima Serena Autieri passò le audizioni per il ruolo di Sara, una giovane cantante che si sarebbe fatta strada nel mondo della musica grazie a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)è una delle attrici più talentuose e versatili del panorama cinematografico italiano. Ma vi ricordate dei suoi esordi, quando era la bella Sara De Vito di Un posto al Sole? ecco quanto è cambiata l'attrice da allora fino a oggi.è considerata un'artista a 360 gradi. È un'ottima interprete, ma anche una bravissima cantante, dotata di una voce straordinaria. E fu proprio grazie alla sua splendida voce che è riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo, quando era ancora una sconosciuta. La donna, infatti, riuscì a entrare nel cast di Un posto al Sole nei panni di Sara De Vito. Correva l'anno 1998, quando una giovanissimapassò le audizioni per il ruolo di Sara, una giovane cantante che si sarebbe fatta strada nel mondo della musica grazie a ...

