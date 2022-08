Sempre più petrolio russo nei porti italiani. Nella prima settimana di agosto i barili scaricati salgono da 410 a 470mila (Di lunedì 8 agosto 2022) Come se nulla fosse i compratori di petrolio russo sono tornati sul mercato. In particolare sfruttando spedizioni verso i porti di Turchia e Italia. È quanto segnala l’agenzia Bloomberg in base ai dati di monitoraggio degli spostamenti di petroliere. Tecnicamente del resto l’embargo europeo sul greggio di Mosca entra in vigore tra quattro mesi. Gli arrivi negli scali italiani e turchi sono saliti ai massimi dell’ultimo periodo Nella prima settimana di agosto mentre sono diminuite le spedizione verso i porti del Nord Europa. Va detto che il dato italiano è in qualche misura falsato dalla presenza in Sicilia della raffineria che fa capo alla russa Lukoil. prima la società madre utilizzava l’impianto per lavorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Come se nulla fosse i compratori disono tornati sul mercato. In particolare sfruttando spedizioni verso idi Turchia e Italia. È quanto segnala l’agenzia Bloomberg in base ai dati di monitoraggio degli spostamenti di petroliere. Tecnicamente del resto l’embargo europeo sul greggio di Mosca entra in vigore tra quattro mesi. Gli arrivi negli scalie turchi sono saliti ai massimi dell’ultimo periododimentre sono diminuite le spedizione verso idel Nord Europa. Va detto che il dato italiano è in qualche misura falsato dalla presenza in Sicilia della raffineria che fa capo alla russa Lukoil.la società madre utilizzava l’impianto per lavorare ...

