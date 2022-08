Sei Sorelle, nuove anticipazioni: Aurora scappa di casa incinta (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano nuove anticipazioni di Sei Sorelle, la soap opera che sta tenendo compagnia ai telespettatori di Rai 1 durante la pausa estiva, prima che ritorni Il Paradiso delle Signore. La soap spagnola verrà poi trasferita su Rai Premium nella fascia preserale, in modo che si possano seguire le puntate. Nei prossimi episodi, vedremo Elisa molto vendicativa, ma presto i sensi di colpa la assaliranno. Nel frattempo, Blanca e Cristobal andranno a vivere insieme, ma la società li emarginerà per la loro storia clandestina. I due non si scoraggeranno e continueranno a lottare per il loro amore. Sei Sorelle, le nuove anticipazioni: Elisa fantastica sulla sua eredità Nelle nuove puntate di Sei Sorelle che andranno in onda prossimamente su Rai 1, Cristobal e ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivanodi Sei, la soap opera che sta tenendo compagnia ai telespettatori di Rai 1 durante la pausa estiva, prima che ritorni Il Paradiso delle Signore. La soap spagnola verrà poi trasferita su Rai Premium nella fascia preserale, in modo che si possano seguire le puntate. Nei prossimi episodi, vedremo Elisa molto vendicativa, ma presto i sensi di colpa la assaliranno. Nel frattempo, Blanca e Cristobal andranno a vivere insieme, ma la società li emarginerà per la loro storia clandestina. I due non si scoraggeranno e continueranno a lottare per il loro amore. Sei, le: Elisa fantastica sulla sua eredità Nellepuntate di Seiche andranno in onda prossimamente su Rai 1, Cristobal e ...

