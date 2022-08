Secondo Calenda, l’ammucchiata a sinistra contro Meloni non porterà gli italiani al voto (Di lunedì 8 agosto 2022) «Hanno voluto l’ammucchiata contro e perderanno». Sono le parole di Carlo Calenda al Corriere dopo la rottura del patto con il Partito democratico. Letta «sapeva, perché glielo avevo detto, che non sarei stato nell’alleanza se si fosse siglato con Fratoianni, Bonelli e Di Maio un patto che di fatto rendeva la coalizione un’ammucchiata». Secondo il leader di Azione, Letta si è trovato «di fronte a un bivio che il Partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia. Quello tra una scelta riformista o un’alleanza in cui mettere tutto e il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada. E questo è stato l’errore». Il Pd, «dall’arrivo dei Cinque Stelle in poi, ha sempre l’ansia di avere tutto dentro. Il Pd non ha il coraggio di rappresentare i socialdemocratici: deve avere dentro i populisti di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) «Hanno volutoe perderanno». Sono le parole di Carloal Corriere dopo la rottura del patto con il Partito democratico. Letta «sapeva, perché glielo avevo detto, che non sarei stato nell’alleanza se si fosse siglato con Fratoianni, Bonelli e Di Maio un patto che di fatto rendeva la coalizione un’ammucchiata».il leader di Azione, Letta si è trovato «di fronte a un bivio che il Partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia. Quello tra una scelta riformista o un’alleanza in cui mettere tutto e il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada. E questo è stato l’errore». Il Pd, «dall’arrivo dei Cinque Stelle in poi, ha sempre l’ansia di avere tutto dentro. Il Pd non ha il coraggio di rappresentare i socialdemocratici: deve avere dentro i populisti di ...

Giorgiolaporta : Rarissime immagini rubate dell’incontro di #Letta & #Calenda con #Fratoianni. Secondo me ha detto no. ?? #6agosto… - Giorgiolaporta : A #Letta che in 48 si è perso #Calenda e il secondo partito della coalizione per inseguire #Bonelli e #Fratoianni,… - lorepregliasco : Secondo la Supermedia @you_trend Azione/+Europa (4,9%) pesa circa il 18% della somma col Pd (27,7). Eppure ha otte… - rosalbacarbutti : Inizia il tormentone di 'quanto pesa' tizio e 'quanto pesa Caio se si allea con tizio'. Secondo voi il Terzo polo I… - GIAREGIA23 : @JerryNoDrake @mauropigatz @douphine66 @CarloCalenda @pdnetwork E ti dirò di più, secondo me Calenda si è cacato in… -