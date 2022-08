Se il Sassuolo ha tutti questi campioni, com’è che è arrivato decimo in campionato? (Di lunedì 8 agosto 2022) Sulla vicenda Raspadori prima o poi qualcuno farà chiarezza. Intanto una considerazione generale sul Sassuolo. Scamacca, Raspadori, Berardi, Frattesi tutti giocatori quotati intorno ai 40 milioni o più. Cioè quanto Koulibaly o più per essere concreti. Valutazione insomma da campioni affermati. Ma una squadra con tanti campioni affermati come mai arriva soltanto decima? Questa domanda occorre pure farsela . La verità è che si tratta per lo più, come nel caso di Raspadori di giocatori di eccellente prospettiva. Certamente buoni calciatori. Ma nulla più per ora. Il punto è che il Sassuolo dispone di una dirigenza molto abile nel mettere in campo ogni strategia per valorizzare sul mercato i propri calciatori. Insomma fa al meglio il suo mestiere. Ma quando i prezzi lievitano oltre ogni limite di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Sulla vicenda Raspadori prima o poi qualcuno farà chiarezza. Intanto una considerazione generale sul. Scamacca, Raspadori, Berardi, Frattesigiocatori quotati intorno ai 40 milioni o più. Cioè quanto Koulibaly o più per essere concreti. Valutazione insomma daaffermati. Ma una squadra con tantiaffermati come mai arriva soltanto decima? Questa domanda occorre pure farsela . La verità è che si tratta per lo più, come nel caso di Raspadori di giocatori di eccellente prospettiva. Certamente buoni calciatori. Ma nulla più per ora. Il punto è che ildispone di una dirigenza molto abile nel mettere in campo ogni strategia per valorizzare sul mercato i propri calciatori. Insomma fa al meglio il suo mestiere. Ma quando i prezzi lievitano oltre ogni limite di ...

napolista : Se il Sassuolo ha tutti questi campioni, com’è che è arrivato decimo in campionato? Il club è molto abile a valori… - abatometro : @Carnevali @Sassuolo com’è che avete svariati giocatori da 40/50/60 milioni in rosa e venite presi a cazzi in facci… - Sicerto1919 : Ricapitolando questo precampionato: -Torino si sono dati in faccia -Sassuolo si stavano per dare in faccia -Monza h… - LuxcianoThor : @FBiasin Ma come il Sassuolo ha tutti giocatori dai 40 milioni di euro in su e già sono fuori dalla coppa Italia? - effelisanti : Ho scritto una previsione della stagione del Sassuolo nel giorno in cui la stagione del Sassuolo è già franata rovi… -