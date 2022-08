"Sbagliano con la mano...": Aurora Ramazzotti, frase a luci rosse: cosa le scappa di bocca (Di lunedì 8 agosto 2022) Aurora Ramazzotti non usa giri di parole. Sempre diretta, questa volta usa i social per dare una lezione di educazione sessuale. E in una delle sue stories, la Ramazzotti ha parlato del rapporto tra uomini e donne soprattutto nei preliminari. In un siparietto apparso su Instagram, la Ramazzotti imita gli uomini che sarebbero convinti di sapere dove si trova il clitoride, ma di fatto sollecitano tutt'altro. "Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito" scrive la filgia di Michelle Hunziker sul video dove affronta il tema e, subito dopo, dà una lezione di comunicazione alle donne che si intreccia appunto con l'educazione sessuale. "Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)non usa giri di parole. Sempre diretta, questa volta usa i social per dare una lezione di educazione sessuale. E in una delle sue stories, laha parlato del rapporto tra uomini e donne soprattutto nei preliminari. In un siparietto apparso su Instagram, laimita gli uomini che sarebbero convinti di sapere dove si trova il clitoride, ma di fatto sollecitano tutt'altro. "Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito" scrive la filgia di Michelle Hunziker sul video dove affronta il tema e, subito dopo, dà una lezione di comunicazione alle donne che si intreccia appunto con l'educazione sessuale. "Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia", ...

