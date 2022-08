Sassuolo, Raspadori vicino al Napoli: bloccato il sostituto! (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Sassuolo è da sempre bottega cara con Carnevali che chiede moltissimo per vendere i suoi gioielli. Questo è quello che è accaduto per Raspadori con il Napoli che ha dovuto sudare molto per riuscire ad accaparrarselo ma alla fine, secondo tutti i media nazionali, la trattativa sembra ormai conclusa con il talento neroverde che sbarcherà sotto l’ombra del Vesuvio nei prossimi giorni. Andrea Pinamonti Sassuolo mercato Secondo quanto riferito da Sky ed in particolare da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo avrebbe già bloccato il sostituto e si tratta di Andrea Pinamonti dall’Inter, che aveva avuto altre proposte, soprattutto dalla Salernitana, ma che ha rispedito al mittente per attendere il club emiliano. Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilè da sempre bottega cara con Carnevali che chiede moltissimo per vendere i suoi gioielli. Questo è quello che è accaduto percon ilche ha dovuto sudare molto per riuscire ad accaparrarselo ma alla fine, secondo tutti i media nazionali, la trattativa sembra ormai conclusa con il talento neroverde che sbarcherà sotto l’ombra del Vesuvio nei prossimi giorni. Andrea Pinamontimercato Secondo quanto riferito da Sky ed in particolare da Gianluca Di Marzio, ilavrebbe giàil sostituto e si tratta di Andrea Pinamonti dall’Inter, che aveva avuto altre proposte, soprattutto dalla Salernitana, ma che ha rispedito al mittente per attendere il club emiliano.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli ?? E poi #Pinamonti-#Sassuolo tutto confermato ? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli-Raspadori, tutti in pressing sul Sassuolo… - Adoir8_ : RT @joaotarro: La ?? del sabato sera! #Raspadori é un nuovo giocatore del #Napoli Martedì/Mercoledì sarà a Villa Stuart per le visite medic… -