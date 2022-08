Sassuolo, Carnevali: “Raspadori al Napoli? Ne stiamo parlando” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di Mediaset in merito al possibile passaggio di Raspadori al Napoli. Ecco le sue parole: “stiamo parlando col Napoli da un po’ di giorni, speriamo di arrivare alla conclusione, in un modo o nell’altro, nei primissimi giorni di questa settimana. Il giocatore noi lo terremmo volentieri, il suo desiderio è quello di giocare in un grande club e noi cercheremo di esaudirlo sempre che ci siano le condizioni congrue. Non è una trattativa facile ma c’è un tempo entro il quale dobbiamo chiuderla”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Il direttore sportivo del, Giovanni, ha parlato ai microfoni di Mediaset in merito al possibile passaggio dial. Ecco le sue parole: “colda un po’ di giorni, speriamo di arrivare alla conclusione, in un modo o nell’altro, nei primissimi giorni di questa settimana. Il giocatore noi lo terremmo volentieri, il suo desiderio è quello di giocare in un grande club e noi cercheremo di esaudirlo sempre che ci siano le condizioni congrue. Non è una trattativa facile ma c’è un tempo entro il quale dobbiamo chiuderla”. SportFace.

