Santa sede convocata dal giudice inglese per il palazzo di Sloane Avenue

La vicenda dell'immobile acquistato dal Vaticano a Londra dal finanziere italiano, Raffaele Mincione, e al centro una battaglia giudiziaria, si arricchisce di un altro capitolo. La Santa sede sarà chiamata a fornire la sua versione sulla querelle nei tribunali inglesi. E sarebbe la prima volta nei suoi 2000 anni di storia. La notizia è riportata dai media inglesi, in particolare dal Daily Mail e dal Telegraph. Secondo i cronisti l'invito a rispondere sul caso dell'immobile è arrivato ai legali di Oltretevere dalla Corte d'Appello britannica. Il Vaticano - secondo la stampa anglosassone avrebbe cercato di evitare la pronuncia dei tribunali sull'investimento di 124 milioni di sterline nella proprietà dell'ex magazzino di Harrods a Chelsea destinato allo sviluppo in appartamenti di lusso. Un prezzo considerato troppo elevato e dunque contestato dal ...

