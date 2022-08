Sansone lancia il Bologna in Coppa Italia, avanti anche la Cremonese (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un gol di Sansone consente al Bologna di superare il Cosenza per 1-0 e raggiungere il Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia. Mihajlovic torna in panchina e sceglie Arnautovic come riferimento offensivo nonostante le voci di mercato, l'austriaco ricambia con una prestazione di sostanza nel tentativo di allargare le maglie della difesa calabrese. Il centravanti rossoblù scalda i guanti di un attento Matosevic, il Bologna prova ad alzare i ritmi dalla mezz'ora ma non trova il gol prima dell'intervallo. Il portiere del Cosenza si supera nella ripresa su De Silvestri ma deve arrendersi alla conclusione di Sansone dal limite al 65? che di fatto decide la sfida.Nell'altra partita serale la Cremonese supera 3-2 la Ternana e si qualifica ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un gol diconsente aldi superare il Cosenza per 1-0 e raggiungere il Cagliari ai sedicesimi di. Mihajlovic torna in panchina e sceglie Arnautovic come riferimento offensivo nonostante le voci di mercato, l'austriaco ricambia con una prestazione di sostanza nel tentativo di allargare le maglie della difesa calabrese. Il centrrossoblù scalda i guanti di un attento Matosevic, ilprova ad alzare i ritmi dalla mezz'ora ma non trova il gol prima dell'intervallo. Il portiere del Cosenza si supera nella ripresa su De Silvestri ma deve arrendersi alla conclusione didal limite al 65? che di fatto decide la sfida.Nell'altra partita serale lasupera 3-2 la Ternana e si qualifica ai ...

