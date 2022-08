Sandro Tonali | l’esito degli esami | niente lesioni | ma salta l’esordio con l’Udinese Ecco i tempi di recupero

(Di lunedì 8 agosto 2022) Non ci sono. Il Milan tira un sospiro di sollievo doposu. Il centrocampista rossonero si è infortunato proprio a poco più di una settimana dall’inizio della Serie A: salterà certamentecontro. Ma potrebbe già tornare a disposizione per il derby di inizio settembre. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

