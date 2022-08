San Cesareo | Cave. «Stai tranquilla… Non succede niente…». Ubriacata e violentata da due uomini di 32 e 43 anni. Arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina (Di lunedì 8 agosto 2022) Cronache Cittadine SAN Cesareo Cave – I militari della Compagnia Carabinieri di Palestrina, nell’ambito del contrasto ai reati rientranti nel cosiddetto L'articolo San Cesareo Cave. «Stai tranquilla… Non succede niente…». Ubriacata e violentata da due uomini di 32 e 43 anni. Arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di lunedì 8 agosto 2022) Cronache Cittadine SAN– I militaridi, nell’ambito del contrasto ai reati rientranti nel cosiddetto L'articolo San. «Non».da duedi 32 e 43daidiCronache Cittadine.

infoitinterno : Cave | San Cesareo. «Stai tranquilla… Non succede niente…». Ubriacata e violentata da due uomini di 32 e 43 anni. A… - LavoroLazio_com : Banchista Roma Banchista Roma San Cesareo : CERCASI BA... - lallergica : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Sì, certo. 'Na strada come quella che mi fece intraprendere il navigatore nel lonta… - elena_ele6 : @EliB76 Purtroppo no, ho notato anch’io la stessa cosa e mi dispiace. Noi abbiamo fatto la zona di San Pietro in Be… - UpTheIrons1978 : @AndreeaEgli Puglia, Porto San Cesareo ?? -