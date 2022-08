Sabrina Salerno e l’amore con Enrico Monti: «Felici da 30 anni. Le foto sui social? A volte le scatta lui» (Di lunedì 8 agosto 2022) Al primo incontro era un amore impossibile: lui era appena sposato e con un figlio piccolo, lei fidanzata e sex symbol all’apice della carriera. Sabrina Salerno (54 anni) cantante da 20 milioni di copie, per la prima volta si confessa in una lunga intervista accettando di parlare della sua storia d’amore con l’imprenditore Enrico Monti: «Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici» racconta al Corriere. Trent’anni dopo quel primo incontro i due sono sposati da 16 e hanno un figlio di 18 Luca Maria. Al primo incontro Sabrina pianse tutto il tempo Il primo incontro tra i due avviene in ambito di lavoro. Enrico era un imprenditore discografico, aveva uno studio di registrazione in cui avevano registrato tra gli altri Vasco ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 agosto 2022) Al primo incontro era un amore impossibile: lui era appena sposato e con un figlio piccolo, lei fidanzata e sex symbol all’apice della carriera.(54) cantante da 20 milioni di copie, per la prima volta si confessa in una lunga intervista accettando di parlare della sua storia d’amore con l’imprenditore: «Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici» racconta al Corriere. Trent’dopo quel primo incontro i due sono sposati da 16 e hanno un figlio di 18 Luca Maria. Al primo incontropianse tutto il tempo Il primo incontro tra i due avviene in ambito di lavoro.era un imprenditore discografico, aveva uno studio di registrazione in cui avevano registrato tra gli altri Vasco ...

OdjoLaI66576930 : RT @SabrinaSalerno: Quando avete capito di essere innamorati? «Un anno dopo, quando abbiamo cominciato a lavorare insieme. Mi sono accorta… - redazionerumors : Una nuova settimana di look bollenti per Sabrina Salerno che come una sirena ammaliatrice attira a sé tutti gli uom… - Pepito12098411 : RT @elvira_serra: «Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici», ammette @SabrinaSalerno sul @Corriere. Sono p… - infoitcultura : Sabrina Salerno: “Ero fidanzata con un altro”. La confessione sul marito Enrico - infoitcultura : Sabrina Salerno bollente in barca: 'Non adatto ai deboli di cuore' -