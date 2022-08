Sabrina Ferilli mai vista così: la foto che spiazza tutti a 58 anni | Guarda (Di lunedì 8 agosto 2022) Naturalezza. È stato sempre questo il filo rosso della bellezza di Sabrina Ferilli in tutti questi anni. L'attrice in questo momento si sta godendo un po' di relax e sotto il sole sfoggia una bellezza senza precedenti. Sorriso, occhiali da sole, forme sensuali, il tutto senza il trucco. Una foto genuina che fa capire come il tempo per la Ferilli si sia letteralmente fermato. E recentemente, sempre la Ferilli, aveva pubblicato una foto senza veli durante una vacanza alle Maldive. Una foto, vedo non vedo, che aveva sottolineato ancora una volta le sue forme e la sua bellezza intatta a 58 anni. Ma il rapporto tra la Ferilli e il suo corpo non è stato affatto scontato: "Da adolescente ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Naturalezza. È stato sempre questo il filo rosso della bellezza diinquesti. L'attrice in questo momento si sta godendo un po' di relax e sotto il sole sfoggia una bellezza senza precedenti. Sorriso, occhiali da sole, forme sensuali, il tutto senza il trucco. Unagenuina che fa capire come il tempo per lasi sia letteralmente fermato. E recentemente, sempre la, aveva pubblicato unasenza veli durante una vacanza alle Maldive. Una, vedo non vedo, che aveva sottolineato ancora una volta le sue forme e la sua bellezza intatta a 58. Ma il rapporto tra lae il suo corpo non è stato affatto scontato: "Da adolescente ero ...

