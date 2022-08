Ryanair | lo sciopero durerà fino al 2023

(Di lunedì 8 agosto 2022) Continuano gli scioperi e le proteste da parte dell’equipaggio di. Per la terza volta tornano ad incrociare le braccia i dipendenti dell’equipaggio di cabina a causa diproclamato dai sindacati spagnoli Uso e Sitcpla. Il motivo? Il rifiuto della compagnia aerea, tra le più note per i viaggi low cost, di negoziare un nuovo accordo collettivo. Tappe delloIn tutto saranno 1.600 i lavoratori delle società, Crewlink e Workforce a scioperare 24 ore su 24 dal lunedì al giovedì: nelle prime due settimane lointeresserà 1,04 milioni di passeggeri, con una media di 130.600 viaggiatori al giorno. Il nuovo fermo si aggiunge alle interruzioni di fine giugno e per gran parte di luglio da Uso e Sitcpla che hanno causato cancellazioni e ritardi negli aeroporti. Lo ...

