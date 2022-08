Rosicate a Repubblica | “Calenda ci consegna alla destra da Venezuela”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 agosto 2022) Personalmente non mi sono affatto stupito della decisione di Carlodi rompere l’intesa elettorale col Pd, un partito quest’ultimo che pure in momento così delicato resta saldamente ancorato a metà del guado politico, al pari del suo antenato comunista. La spiegazione fornita dal leader di Azione, la quale in radice andrebbe probabilmente integrata da altre inconfessabili ragioni, mi è parsa ineccepibile. Perchéha detto no L’accordo stipulato con Enrico Letta presupponeva di dar vita ad una alleanza di lungo respiro fondata su un orientamento politico di massima – che è poi ciò che veramente conta sul piano elettorale – di natura liberal-progressista. L’rgamento della coalizionesinistra massimalista, ai residuati bellici dei grillini fuoriusciti e agli ecologisti del no a prescindere avrebbe ...