Ronaldo in panchina, disfatta Manchester in casa Doppietta Haaland, il City batte 2 - 0 il West Ham (Di lunedì 8 agosto 2022) Manchester (Inghilterra) Partenza da incubo per il Manchester United di Ten Hag. Il tecnico olandese dei Red Devils lascia in panchina Cristiano Ronaldo e contro il Brighton, a Old Trafford, va sotto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)(Inghilterra) Partenza da incubo per ilUnited di Ten Hag. Il tecnico olandese dei Red Devils lascia inCristianoe contro il Brighton, a Old Trafford, va sotto ...

