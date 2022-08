Roma, TMW: “Zaniolo verso la permanenza” (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma Zaniolo- La Roma continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni da svolgere. Ieri, la Roma ha battuto per ben 5-0 lo Shaktar, ed è pronta per il debutto Domenica sera in A. Una delle telenovele di questa estate, è legata a Nicolò Zaniolo, il giocatore di Entella è stato complice di un estate molto complessa. L’ex Inter, era molto vicino alla Juventus verso l’inizio di Luglio ma, la forza nel ribadire offerte alte della Roma hanno permesso di difendere gli attacchi Bianconeri. Lo Special One, dopo aver convinto prima Dybala e poi Wijnaldum a scegliere il progetto giallorosso dei Friedkin, sta lavorando per bloccare la cessione di Nicolò Zaniolo al Tottenham, nonostante sia pervenuta alla Roma un’offerta da 55 milioni ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni da svolgere. Ieri, laha battuto per ben 5-0 lo Shaktar, ed è pronta per il debutto Domenica sera in A. Una delle telenovele di questa estate, è legata a Nicolò, il giocatore di Entella è stato complice di un estate molto complessa. L’ex Inter, era molto vicino alla Juventusl’inizio di Luglio ma, la forza nel ribadire offerte alte dellahanno permesso di difendere gli attacchi Bianconeri. Lo Special One, dopo aver convinto prima Dybala e poi Wijnaldum a scegliere il progetto giallorosso dei Friedkin, sta lavorando per bloccare la cessione di Nicolòal Tottenham, nonostante sia pervenuta allaun’offerta da 55 milioni ...

