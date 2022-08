Roma senza corrente, guasto alla cabina elettrica: cosa sta succedendo (Di lunedì 8 agosto 2022) Un risveglio non certo dei migliori per molti cittadini Romani. Questa mattina, infatti, intorno alle 6.54 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Anastasio II per ‘risolvere’ il corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione, meglio conosciuta come Monte Mario Est, con un esercizio pari a 150.000 volt. Via Anastasio II (e non solo) senza corrente: ecco perché A causa del cortocircuito, quindi, molti cittadini sono rimasti senza corrente. Tra ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi, disinnesco degli allarmi andati in tilt, sia nelle abitazioni private che nelle varie attività commerciali di zona. Ora sul posto il personale Acea sta cercando di risolvere il guasto e di far rientrare, quanto prima, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Un risveglio non certo dei migliori per molti cittadinini. Questa mattina, infatti, intorno alle 6.54 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via Anastasio II per ‘risolvere’ il corto circuito di unadi alta tensione, meglio conosciuta come Monte Mario Est, con un esercizio pari a 150.000 volt. Via Anastasio II (e non solo): ecco perché A causa del cortocircuito, quindi, molti cittadini sono rimasti. Tra ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi, disinnesco deglirmi andati in tilt, sia nelle abitazioni private che nelle varie attività commerciali di zona. Ora sul posto il personale Acea sta cercando di risolvere ile di far rientrare, quanto prima, ...

