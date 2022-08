Roma, quasi 200 animali a rischio abbattimento: l’incontro con il Ministero della Salute (Di lunedì 8 agosto 2022) Aggiornamenti sulla situazione alla “Sfattoria degli ultimi“, un luogo in cui vi sono animali salvati da condizioni di maltrattamento che vengono accuditi in un posto sicuro per dare loro una ‘seconda opportunità’. Un luogo però messo ora a rischio perché quasi 200 maiali sono a rischio abbattimento, nonostante non facciano parte della categoria DPA e che quindi non sono ad uso alimentare. Cosa sta succedendo All’interno della ‘Sfattoria degli Ultimi’, ci sono anche dei maialini e cinghiali salvati da condizioni disastrose che, per scelta, non sono destinati a nessun uso alimentare. Ma, semplicemente, sono dei ‘sopravvissuti’. Tutti gli animali infatti, come già avevamo approfondito, hanno il microchip e sono registrati in Banca Dati Nazionale come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Aggiornamenti sulla situazione alla “Sfattoria degli ultimi“, un luogo in cui vi sonosalvati da condizioni di maltrattamento che vengono accuditi in un posto sicuro per dare loro una ‘seconda opportunità’. Un luogo però messo ora aperché200 maiali sono a, nonostante non facciano partecategoria DPA e che quindi non sono ad uso alimentare. Cosa sta succedendo All’interno‘Sfattoria degli Ultimi’, ci sono anche dei maialini e cinghiali salvati da condizioni disastrose che, per scelta, non sono destinati a nessun uso alimentare. Ma, semplicemente, sono dei ‘sopravvissuti’. Tutti gliinfatti, come già avevamo approfondito, hanno il microchip e sono registrati in Banca Dati Nazionale come ...

AlfredoPedulla : #Shomurodov non era a un passo due giorni fa dal #Bologna che ci proverà ancora, ma lo scatto del #Toro sembra quas… - willerdino : RT @AndreaGiuricin: In #ATAC non si presentano al lavoro quasi 2000 persone al giorno. Non passano le #metro e i #tram sono quasi scomparsi… - battaglia_persa : RT @AndreaGiuricin: In #ATAC non si presentano al lavoro quasi 2000 persone al giorno. Non passano le #metro e i #tram sono quasi scomparsi… - CorriereCitta : Roma, quasi 200 animali a rischio abbattimento: l’incontro con il Ministero della Salute - Gianni23106872 : RT @AndreaGiuricin: In #ATAC non si presentano al lavoro quasi 2000 persone al giorno. Non passano le #metro e i #tram sono quasi scomparsi… -