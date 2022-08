Roma, Mourinho fotografato con Jacobs: “Può giocare come difensore o attaccante” (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra gli spettatori d’eccezione all’Olimpico per l’amichevole tra Roma e Shakhtar Donetsk c’era anche Marcell Jacobs. Il campione olimpico ha postato sui social una foto insieme a José Mourinho, tecnico dei giallorossi, dopo esser stato immortalato in precedenza con la maglia della Roma. La stessa foto è stata pubblicata anche dall’allenatore portoghese, che ha scritto: “Velocissimo, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare sia da difensore che da attaccante“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Tra gli spettatori d’eccezione all’Olimpico per l’amichevole trae Shakhtar Donetsk c’era anche Marcell. Il campione olimpico ha postato sui social una foto insieme a José, tecnico dei giallorossi, dopo esser stato immortalato in precedenza con la maglia della. La stessa foto è stata pubblicata anche dall’allenatore portoghese, che ha scritto: “Velocissimo, dominante, tecnicamente perfetto. Puòsia dache da“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose(@jose) SportFace.

