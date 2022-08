Roma, Mourinho blinda Zaniolo in giallorosso (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante il grande interesse di mercato attorno a lui, Jose Mourinho blinda Zaniolo: lo Special One lo vuole ancora alla Roma Jose Mourinho blinda Niccolò Zaniolo. Nonostante l’interesse della Juve e del Tottenham, lo Special One non vuole privarsi del giovane calciatore. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, Mourinho avrebbe chiesto alla società di non venderlo, per non indebolire una squadra molto ambiziosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante il grande interesse di mercato attorno a lui, Jose: lo Special One lo vuole ancora allaJoseNiccolò. Nonostante l’interesse della Juve e del Tottenham, lo Special One non vuole privarsi del giovane calciatore. Secondo quanto riportato dalla Repubblica,avrebbe chiesto alla società di non venderlo, per non indebolire una squadra molto ambiziosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

