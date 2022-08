Roger Waters, l’ex Pink Floyd contro Joe Biden: “Un criminale di guerra”. E si schiera sulla questione Cina-Taiwan (Di lunedì 8 agosto 2022) Joe Biden? “Un criminale di guerra” che sta “alimentando il fuoco in Ucraina”. A dirlo è Roger Waters, il co-fondatore dei Pink Floyd, che in un’intervista alla Cnn per parlare del suo spettacolo dal titolo This is not a drill tour ha difeso Russia e Cina e criticato l’Occidente. L’intervistatore Michael Smerconish ha mostrato un momento dello spettacolo del musicista inglese in cui la figura di Biden appare dietro la scritta “war criminal: “Beh, sta alimentando la guerra in Ucraina”, ha risposto il musicista, “Questo è un crimine enorme. Perché gli Stati Uniti d’America non incoraggiano Zelensky a negoziare, ovviando alla necessità di questa orribile e orrenda guerra?“. Smerconish ha fatto notare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Joe? “Undi” che sta “alimentando il fuoco in Ucraina”. A dirlo è, il co-fondatore dei, che in un’intervista alla Cnn per parlare del suo spettacolo dal titolo This is not a drill tour ha difeso Russia ee criticato l’Occidente. L’intervistatore Michael Smerconish ha mostrato un momento dello spettacolo del musicista inglese in cui la figura diappare dietro la scritta “war criminal: “Beh, sta alimentando lain Ucraina”, ha risposto il musicista, “Questo è un crimine enorme. Perché gli Stati Uniti d’America non incoraggiano Zelensky a negoziare, ovviando alla necessità di questa orribile e orrenda?“. Smerconish ha fatto notare a ...

