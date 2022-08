“Roba forte a letto” Michelle Hunziker | vengono fuori cose piccanti | “Mai moralismi”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 8 agosto 2022) La loro storia d’amore, tanto chiacchierata e ormai, sebbene non parole ma con foto, più che confermata, trae il chirurgo ortopedico nonché ex del Grande Fratello 2015 di Alessia Marcuzzi, Giovanni Angiolini procede a gonfie vele. Insieme non solo fanno scintille, ma pure “foaczie” si legge. La scottante voce arriva dritta dritta dalla Sardegna, terra natia di Giovanni Angiolini e in cui tutt’oggi risiede e lavora, dove una famosa collega di piccolo schermo diavrebbe avvistato quest’ultima ed il baldo medico 41enne in atteggiamenti che l’avrebbero piacevolmente sconvolta. Tutto riportato da Dagospia., il gossip piccante su Giovanni Angiolini Sono ormai diversi mesi che si ...