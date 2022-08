Rivelazione incredibile dopo l’Isola | “C’è stato qualche bacio” | una notte molto movimentata

Leggi su direttanews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Finalmente tutta la verità su quanto accaduto in albergo prima dell’ultima edizione deldei Famosi:Il cast dell’ultima edizione deldei Famosi (screenshot)Emergono nuovi interessanti retroscena su quanto accaduto nel corso dell’ultima edizione andata in onda deldei Famosi. Una delle dinamiche che più di tutte ha appassionato il pubblico è senza dubbio quella legata alla storia d’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino. I due modelli sono stati la prima coppia nata all’interno del reality ma il loro rapporto non si è rivelato esseresemplice.un inizio fatto di passione, tra i due si è inserita Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger: un confronto che ha portato i due a lasciarsi. In queste ore però la modella è ...