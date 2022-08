Ritorno in classe, i presidi bocciano le linee guida: “Molto generiche, senza indicazioni percorribili” (Di lunedì 8 agosto 2022) Le nuove linee guida che disciplinano la gestione della pandemia da Covid-19 nelle scuole non piacciono ai presidi italiani: in molti passaggi non offrono “indicazioni percorribili” e sono “Molto generiche”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Le nuoveche disciplinano la gestione della pandemia da Covid-19 nelle scuole non piacciono aiitaliani: in molti passaggi non offrono “” e sono “”, ha detto il presidente dell’Associazione nazionaledi Roma, Mario Rusconi. L'articolo .

FratellidItalia : ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura - Ciribini : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, i presidi bocciano le linee guida: “Molto generiche, senza indicazioni percorribili” - orizzontescuola : Ritorno in classe, i presidi bocciano le linee guida: “Molto generiche, senza indicazioni percorribili” - GiuseppeVerduc1 : RT @FratellidItalia: ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura - SandraE82526551 : RT @FratellidItalia: ?? Le linee guida per il ritorno in classe emanate dal governo sono da bocciatura -