Ritorna ancora una volta la catena-truffa su WhatsApp sui buoni benzina Eni da 100 euro «contro la guerra» (Di lunedì 8 agosto 2022) Era già iniziata a marzo, quando l’invasione dell’Ucraina era appena partita, ma già gli equilibri precari della situazione internazionale cominciavano a farsi sentire sul prezzo del carburante. Nel caos, nel momento di massima confusione, si vengono a creare le condizioni ideali per il diffondersi di bufale e di truffe. Esattamente come quella, che ha preso piede su WhatsApp, dei buoni benzina Eni da 100 euro, erogati presso le stazioni di servizio per protestare contro il governo e contro la guerra in Ucraina. Adesso, questa truffa è tornata prepotentemente sugli scudi, attirando anche l’attenzione di Federconsumatori. LEGGI ANCHE > Attenzione al phishing online a nome dell’Agenzia delle Entrate buoni benzina Eni ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 agosto 2022) Era già iniziata a marzo, quando l’invasione dell’Ucraina era appena partita, ma già gli equilibri precari della situazione internazionale cominciavano a farsi sentire sul prezzo del carburante. Nel caos, nel momento di massima confusione, si vengono a creare le condizioni ideali per il diffondersi di bufale e di truffe. Esattamente come quella, che ha preso piede su, deiEni da 100, erogati presso le stazioni di servizio per protestareil governo elain Ucraina. Adesso, questaè tornata prepotentemente sugli scudi, attirando anche l’attenzione di Federconsumatori. LEGGI ANCHE > Attenzione al phishing online a nome dell’Agenzia delle EntrateEni ...

nik_easyrider1 : 40 anni che comandano sempre gli stessi è mai possibile? le soluzioni le hanno solo in campagna elettorale passato… - sehmagazine : ?? I Fuochi di Ferragosto ritornano sul cielo di #Alghero. Il tradizionale spettacolo pirotecnico ritorna ancora più… - RettaroliS : RT @natyroszz: È importante dare il voto ai Nuovi Partiti di opposizione , per non ritrovarci all' opposizione ancora il CDX ,che poi va al… - Tinavilla28 : @Legambiente @repubblica @greenbluegedi ma questo non deve essere permesso - ex_hausted_ : Oggi mi rimbomba in testa: 'non ho ancora trovato una ragazza che mi riesca a prendere,se la trovassi non penserei… -