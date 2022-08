Rifiuti Roma, il termovalorizzatore di Gualtieri spacca l’opinione pubblica: le ragioni del sì e del no (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma. La questione del termovalorizzatore di Gualtieri continua a spaccare la città, ma anche l’Italia tutta, che si chiede le ragioni del sì e le ragioni del no, spesso senza riuscire a trovare la quadra giusta per le argomentazioni. C’è da dire che il termine termovalorizzatore suona ormai quasi come un eufemismo: in realtà, sarebbe molto più ”onesto”, intellettualmente parlando, chiamarlo inceneritore. E in tal caso, la questione assume già una piega diversa. Inceneritore sì, inceneritore no Ma, al di là delle parole, che pure sono importanti, l’inceneritore ha aperto dei quesiti complessi ed intricati che rendono la faccenda molto offuscata ai più. Consentito dalle direttive europee o vietato? Indispensabile per superare lo sconcio della nostra città o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022). La questione deldicontinua are la città, ma anche l’Italia tutta, che si chiede ledel sì e ledel no, spesso senza riuscire a trovare la quadra giusta per le argomentazioni. C’è da dire che il terminesuona ormai quasi come un eufemismo: in realtà, sarebbe molto più ”onesto”, intellettualmente parlando, chiamarlo inceneritore. E in tal caso, la questione assume già una piega diversa. Inceneritore sì, inceneritore no Ma, al di là delle parole, che pure sono importanti, l’inceneritore ha aperto dei quesiti complessi ed intricati che rendono la faccenda molto offuscata ai più. Consentito dalle direttive europee o vietato? Indispensabile per superare lo sconcio della nostra città o ...

Rinaldi_euro : Se volete che l’Italia sia amministrata come Roma fra rifiuti e cinghiali allora non vi resta che votare PD! Nessuno li supera!?? - gualtierieurope : #Roma volta pagina. Oggi, in qualità di Commissario Straordinario, ho presentato il nuovo Piano per la gestione int… - gualtierieurope : #PNRR, #Giubileo2025, piano rifiuti, #RomaExpo2030 e #CaputMundi: 5 grandi progetti con i quali cambieremo il volto… - CorriereCitta : Rifiuti Roma, il termovalorizzatore di Gualtieri spacca l’opinione pubblica: e ragioni del sì e del no - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Rifiuti Roma, il termovalorizzatore di Gualtieri: le ragioni del 'sì' e del 'no' [di Marco Ruffolo] -