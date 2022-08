Renzi corteggia Calenda: “Facciamo il Terzo polo” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader di Italia Viva: «Questa è stata la Caporetto di Letta». Il numero uno di Azione prende tempo e dà il via alla raccolta firme Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader di Italia Viva: «Questa è stata la Caporetto di Letta». Il numero uno di Azione prende tempo e dà il via alla raccolta firme

giasca72 : @HoaraBorselli Calenda ha cornificato Letta con l'amichetto Renzi. Letta corteggia n'ata vota Conte. Vediamo se il… - SweetSk1996 : Come prevedibile #Renzi corteggia #Calenda per allearsi. Se i loro 2 ego trovano uno spazio in tutta Roma che riesc… - LaGrevia : Io tipo questa dichiarazione di Bonino non la comprendo. Non vedo distanze (non troppe) tra Azione +Europa e Italia… - ErmannoClaypoo1 : Letta sa che, supercoalizione o meno, le elezioni le perde lo stesso. Corteggia Calenda per ingrassarlo ai danni di… - ZenatiDavide : Verso le elezioni, Calenda chiude a Di Maio e Fratoianni. “Il Pd corteggia Fico? Wow”. Renzi lancia l’hashtag… -