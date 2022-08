Renato Carosone | l’amore folle per la moglie Lita e il mistero di Pino | “Non era mio figlio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022)ha mostrato un’inclinazione per la musica e in particolare per il pianoforte. Non sorprende, dunque, che i suoi studi siano andati in quella direzione. Crescendo, infatti, si è diplomato al Conservatorio San Pietro a Majella a Napoli. Dopo avere conseguito il diploma, è partito per l’Africa Orientale Italiana. Inizialmente, non ottenne grandi soddisfazioni. Gli italiani che erano lì per lavoro, non riuscivano ad apprezzare la musica della compagnia in cuisuonava. Molti dei musicisti tornarono in Italia. Lui decise di restare ancora un po’ in Eritrea, dove trovòdecise di non darsi per vinto. Si recò ad Asmara e venne incaricato di suonare il pianoforte in un’orchestra. Al Circolo Italia, dove si esibiva, conobbe la talentuosa e affascinante ballerina ...