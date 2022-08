Regionali Sicilia, il centrodestra rimette la decisione sul candidato ai vertici nazionali: peserà lo scontro in Lombardia (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto da decidere mercoledì a Roma. È questo l’esito della riunione dei vertici del centrodestra Siciliano – alla quale ha partecipato pure Totò Cuffaro – per decidere il candidato presidente della Regione. La Sicilia andrà, infatti, al voto il 25 settembre, grazie alle dimissioni di Nello Musumeci che ha consentito di accorpare le Regionali e le Politiche, ma il nome del candidato della coalizione di centrodestra ancora non c’è. C’è quello della coalizione opposta: Caterina Chinnici è risultata vincitrice delle primarie di centrosinistra lo scorso 23 luglio (ma si vedrà se la coalizione terrà). Nel frattempo, il centrodestra resta in attesa che si definisca la questione in Lombardia: si decide a Roma, infatti, non a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto da decidere mercoledì a Roma. È questo l’esito della riunione deidelno – alla quale ha partecipato pure Totò Cuffaro – per decidere ilpresidente della Regione. Laandrà, infatti, al voto il 25 settembre, grazie alle dimissioni di Nello Musumeci che ha consentito di accorpare lee le Politiche, ma il nome deldella coalizione diancora non c’è. C’è quello della coalizione opposta: Caterina Chinnici è risultata vincitrice delle primarie di centrosinistra lo scorso 23 luglio (ma si vedrà se la coalizione terrà). Nel frattempo, ilresta in attesa che si definisca la questione in: si decide a Roma, infatti, non a ...

