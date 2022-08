Regionali in Sicilia, Conte sull’alleanza con il Pd: “Ci aspettano scelte importanti, dobbiamo far pesare la forza politica del M5s” (Di lunedì 8 agosto 2022) Far “pesare la forza politica del M5s”. Giuseppe Conte, intervenendo durante l’assemblea regionale 5 stelle Siciliana che dovrà decidere dell’alleanza con il Pd alle prossime Regionali, ha lasciato aperte tutte le strade. Ma ha sottolineato che il Movimento dovrà chiedere garanzie perché va messa “un’asticella altissima”. Proprio la Sicilia era, infatti, uno dei banchi di prova per l’alleanza giallorossa prima che cadesse il governo Draghi. Ma ora, cambiato drasticamente lo scenario, tutto è stato messo di nuovo in discussione. Il presidente 5 stelle ha preso la parola in apertura della riunione su Zoom e ha poi lasciato la parola agli esponenti M5s: di fatto, ha delegato all’assemblea la decisione sulla prosecuzione dell’alleanza. Subito dopo ha parlato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Far “ladel M5s”. Giuseppe, intervenendo durante l’assemblea regionale 5 stellena che dovrà decidere dell’alleanza con il Pd alle prossime, ha lasciato aperte tutte le strade. Ma ha sottolineato che il Movimento dovrà chiedere garanzie perché va messa “un’asticella altissima”. Proprio laera, infatti, uno dei banchi di prova per l’alleanza giallorossa prima che cadesse il governo Draghi. Ma ora, cambiato drasticamente lo scenario, tutto è stato messo di nuovo in discussione. Il presidente 5 stelle ha preso la parola in apertura della riunione su Zoom e ha poi lasciato la parola agli esponenti M5s: di fatto, ha delegato all’assemblea la decisione sulla prosecuzione dell’alleanza. Subito dopo ha parlato il ...

you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il presidente della #Sicilia Nello #Musumeci. Le regionali saranno il 25 settembre, insieme alle politiche. - Nello_Musumeci : Il 25 settembre in #Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in t… - radiostereo103 : Elezioni regionali, indetti i comizi: in Sicilia si andrà al voto il 25 settembre - - SgtAladin : RT @Andyesti: Leggo che nelle prossime ore salterà l'alleanza tra PD e M5S in Sicilia, in vista delle regionali La Chinnici verso il ritir… - fattoquotidiano : Regionali in Sicilia, Conte sull’alleanza con il Pd: “Ci aspettano scelte importanti, dobbiamo far pesare la forza… -