Reggia di Caserta, è 'caccia' a privati per il rilancio delle serre borboniche (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE' ufficialmente online il primo avviso pubblico di "SEMI, Sviluppo e Meraviglia d'Impresa", il progetto della Reggia di Caserta che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere le serre borboniche situate nel Giardino Inglese. Per anni inutilizzate e oggetto di difficile gestione e manutenzione data l'assenza di giardinieri, ora la Direzione del museo patrimonio Unesco affidata a Tiziana Maffei, punta a recuperarle aprendo al partenariato con soggetti privati. "La Reggia di Caserta – dice la Maffei – è il luogo della meraviglia, ma anche d'ispirazione, avendo tutte le caratteristiche per essere un luogo di impresa attiva. Essere 'istituto al servizio della società e del suo sviluppo' è il principio ispiratore nella gestione di un museo che ha ...

