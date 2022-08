Reazione a Catena | sfida ' accesa' per i Terno Secco che ne escono vincenti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Catalogata la vittoria di 21.500 euro festeggiata nella puntata precedente, i campioni poggibonsesi sono tornati ancora una volta al cospetto di Marco Liorni. Quest'ultimo, dopo aver accolto il pubblico di Rai 1 che lo segue fedelmente anche in questi caldi pomeriggi estivi, ha presentato aiil nuovo gruppo dinti, sopraggiunto acon lo scopo di scalzarli. Ebbene, nella puntata dell'8 agosto, a dare del filo da torcere ai giovani Alessandro, Niccolò e Leonardo sono stati i ‘Falsinesi', trio composto da Flavio, Danilo e Gaetano. La gara che ne è seguita è stata molto movimentata e divertente, ma è stato il finale a regalare maggiore suspense per via della nuova vincita riscontrata!, i...

zazoomblog : Reazione a Catena chi ha vinto stasera: I Terno Secco montepremi e parola vincente di lunedì 8 agosto 2022 -… - adunpassodate__ : Ma anche i vostri genitori si incazzano quando i concorrenti di reazione a catena non dicono quello che vogliono lo… - CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto stasera: I Terno Secco, montepremi e parola vincente di lunedì 8 agosto 2022… - gjngerhead : Nicolò dei campioni di reazione a catena mi ricorda il mio ex mi voglio ammazzare - sbura2ix : ogni volta che vedo reazione a catena penso a carolina -

Preserale Su Rai1" L'Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.063.000 spettatori (20.58%) e3.003.000 spettatori (26.21%) nella seconda. Su Canale 5 ..." su Rai 1 un gioco un po' annacquato ma piacevole sulla lingua italiana.Supera Contra – La Parte Avversa. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri. Su Rai 1 Reazione a Catena – Intesa Vincente 2.063.000-20.6%. Reazione a Catena 3.003.000 con 26.22 ...Reazione a Catena 2022. Il weekend è alle spalle ed è tutto pronto per una nuova settimana. E, quindi, per una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena, il gioco di Rai 1 che da anni, ormai, a ...