Real Madrid-Eintracht Francoforte: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 8 agosto 2022) La Supercoppa Uefa 2022 è giunta alla sua 41esima edizione con la sfida Real Madrid-Eintracht Francoforte. Si gioca mercoledì 11 agosto 2022 alle ore 21 presso l'Olympiastadion di Helsinki. Real Madrid-Eintracht Francoforte: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Il trofeo continentale mette di fronte la vincitrice della Champions League, ovvero il Real Madrid che ha battuto il Liverpool, e quella dell'Europa League, l'Eintracht Francoforte, che ha trionfato ai rigori contro i Rangers Glasgow.tedeschi hanno già esordito nel loro campionato perdendo malamente contro il Bayern Monaco per 1-6. Gli spagnoli, invece, inizieranno il 14 agosto contro l'Almeria.

