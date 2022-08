triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@RCLens, #Haise: “#SekoFofana? Oggi ha giocato, domani è un altro giorno” - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan #Sem… - PianetaMilan : .@RCLens, #Haise: “#SekoFofana? Oggi ha giocato, domani è un altro giorno” - #Calciomercato @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : Lens-Brest: video, gol e highlights: Nella partita di esordio della Ligue 1, vittoria casalinga del Lens sul Brest.… - FcInterNewsit : Lens, Haise ripensa al test con l'Inter: 'Abbiamo risposto bene' -

Pianeta Milan

La squadra di Franckè ben disposta in campo e più avanti dal punto di vista fisico: ilvince più contrasti e arriva prima sulle seconde palle, alzando progressivamente il suo baricentro d'...Le probabili formazioni di- Inter(3 - 4 - 3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Kakuta, Sotoca, Ganago. Allenatore:INTER (3 - 5 - 2): ... RC Lens, Haise: “Fofana Oggi ha giocato, domani è un altro giorno” On l'attendait tous impatiemment et la Ligue 1 a enfin repris ses droits ce week-end. Et qu'on se le dise : nous n'avons pas été déçus par cette première journée de L1 avec un total de 34 buts inscrit ...Auteur de son premier triplé en professionnel, Florian Sotoca a réalisé l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot lensois. Une juste récompense pour un élément central du onze de Franck Haise. Ceux ...