Raspadori-Napoli, Carnevali: "Accordo non lontano, chiuderemo tra pochi giorni" Giovanni Carnevali apre al trasferimento di Raspadori al Napoli, l'ad del Sassuolo ammette che tra pochi giorni la trattativa potrebbe concludersi. Raspadori vicinissimo al Napoli, l'annuncio direttamente dal Sassuolo. L'amministratore delegato e direttore generale Carnevali ha parlato della trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis. Carnevali annuncia Raspadori al Napoli Giovanni Carnevali ai microfoni di SportMediaset della questione Raspadori e la trattativa con il Napoli: "Spero che l'Accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o ...

DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - lucarizzo171 : @GennyDelVe Io avrei scritto così: Napoli infuriato dal comportamento del Sassuolo che chiede soldi per avere Raspadori… suonava meglio. - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Carnevali: 'Raspadori/Napoli...siamo in dirittura d'arrivo' - -