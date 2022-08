Raspadori in campo col Sassuolo, il Napoli insiste: il punto sulla trattativa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori, mandato in campo da Dionisi Sta diventando la telenovela dell’estate la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’attaccante neroverde è il prescelto di Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo e dare una soluzione in più dopo l’addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Iltra ile ilper Giacomo, mandato inda Dionisi Sta diventando la telenovela dell’estate latra ile ilper Giacomo. L’attaccante neroverde è il prescelto di Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo e dare una soluzione in più dopo l’addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

fear4_nb : #Raspadori ti prego cammina in campo voglio vederti sostituito al 5’ - asIIanismo : in che senso raspadori è in campo fra dieci minuti col sassuolo dio porco pinamonti non ce lo toglieremo mai dai co… - PianetAzzurro_ : Nessuna chiusura per Raspadori al Napoli, l’attaccante tra un po’ scenderà in campo contro il Modena - Salvato95551627 : RT @napolista: Modena-Sassuolo di Coppa Italia, Raspadori gioca titolare L’attaccante in campo dal primo minuto insieme con Berardi. Non c… - napolista : Modena-Sassuolo di Coppa Italia, Raspadori gioca titolare L’attaccante in campo dal primo minuto insieme con Berar… -