Raspadori al Napoli, arriva l'annuncio di Carnevali sulla trattativa! (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Napoli e Giovanni Raspadori sembrano essere sempre più vicini, anche considerati gli ultimi sviluppi di mercato del Sassuolo. I partenopei devono recuperare le partenze di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, giocatori importanti che hanno lasciato un vuoto nel reparto offensivo della squadra di Spalletti. L'interesse del Napoli per il giovane attaccante classe 2000 è nota da tempo e ora dovrebbe essere arrivato il momento di chiudere la trattativa. Raspadori Sassuolo Napoli Lo si evince anche dalle parole di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, che ai microfoni di Italia Uno si sbilancia: "Spero che l'accordo per Raspadori non sia lontano, vorremmo che si chiudesse tutto prima del campionato in un modo o nell'altro. Parliamo da giorni con ...

