Ranking FIFA: l’Italia femminile perde una posizione e scende al 15° posto (Di lunedì 8 agosto 2022) Le tedesche, finaliste all’Europeo, scavalcano la Svezia e diventano le prime inseguitrici degli Stati Uniti. Le campionesse d’Europa dell’Inghilterra guadagnano quattro posizioni e si portano al 4° posto Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 agosto 2022) Le tedesche, finaliste all’Europeo, scavalcano la Svezia e diventano le prime inseguitrici degli Stati Uniti. Le campionesse d’Europa dell’Inghilterra guadagnano quattro posizioni e si portano al 4°

esy_2017 : RT @DR__NEXT_CUP: ??ESY NEXT CUP S3.1?? ?? lunedì 8 agosto ore 22:00 ?? Min. 8 player ?Link per iscriversi: https:… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Calcio femminile, ecco il ranking FIFA aggiornato: Italia 15esima - _next_cup : RT @DR__NEXT_CUP: ??ESY NEXT CUP S3.1?? ?? lunedì 8 agosto ore 22:00 ?? Min. 8 player ?Link per iscriversi: https:… - DR__NEXT_CUP : ??ESY NEXT CUP S3.1?? ?? lunedì 8 agosto ore 22:00 ?? Min. 8 player ?Link per iscriversi:… - Milannews24_com : Calcio femminile, ecco il ranking FIFA aggiornato: Italia 15esima -